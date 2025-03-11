Подросток напал с ножом на одноклассников в школе в Нижнем Новгороде

Восьмиклассник с ножом напал на своих одноклассников в одном из учебных заведений Нижнего Новгорода. В результате нападения пострадали двое учеников, сообщает 112 .

Предварительно, инцидент произошел в школе № 117, расположенной в Сормовском районе. На опубликованных кадрах видно, как из школы на носилках выносят пострадавших учеников.

После нападения на одноклассников подросток сбежал. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

На месте работают городские оперативные службы.