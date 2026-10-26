Псевдочуму птиц выявили в рабочем поселке Майна в Хакасии

В рабочем поселке Майна в Хакасии выявлен очаг болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц). Об этом сообщил глава Саяногорска Евгений Молодняков.

Болезнь считается опасной для птицы. Вирус вызывает массовый падеж и наносит серьезный ущерб хозяйствам.

Очаг болезни Ньюкасла в рабочем поселке Майна был выявлен в личном подворье. Специалисты «Саяногорской ветстанции» совместно с администрацией муниципалитета уже работают на месте. Они проводят подворовые обходы для определения состояния здоровья домашней птицы.

Признаки того, что птица заболела, следующие: вялость, отказ от корма и воды, слизь из клюва и носа, хрипы, тяжелое дыхание, отек и покраснение головы, шеи или глаз, понос, резкое падение яйценоскости, тонкая скорлупа, параличи, судороги, скручивание шеи, внезапная гибель.

На фоне происшествия в Хакасию привезли большую партию вакцины от болезни Ньюкасла. Молодняков призвал держать кур и уток в закрытых помещениях, не допускать контакта с дикими голубями, воробьями и чайками, а также не игнорировать вакцинацию, так как она необходима для общей безопасности.

Чтобы привить птицу, жителям нужно позвонить и пригласить специалистов к себе.

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