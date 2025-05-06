Прыгнувшим в Москву-реку с табличкой оказался 68-летний оппозиционер

Мужчина, который спустился в Москву-реку с Большого Москворецкого моста, оказался 68-летним оппозиционером Григорием Саксоновым. По словам активиста, он сделал это «на спор с товарищем», утверждает Baza со ссылкой на источники.

Примерно в 08:00 Саксонов залез на ограждение моста, бросил в воду табличку на веревке и спустился в воду. На нем были гидрокостюм и спасательный жилет.

После этого Саксонова достали из воды и передали полицейским. Предположительно, сначала активиста отвезут на обследование, после чего доставят в пункт полиции.

Ранее пожилого москвича неоднократно задерживали на несогласованных митингах.

Изначально предполагалось, что спуск Саксонова в реку может быть политической акцией.