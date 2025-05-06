Мужчина спустился по веревке в реку с Большого Москворецкого моста в столице
Мужчина в гидрокостюме решил спуститься в реку по веревке с Большого Москворецкого моста в центре столицы утром во вторник, сообщает Baza.
Изначально очевидцы решили, что мужчина упал в воду.
Предварительно он кинул в реку привязанную к мосту табличку. Возможно, это была политическая акция.
Очевидцы сняли, как мужчина плавает в реке, держась за веревку, свисающую с моста. Мимо проходят теплоходы, а затем его забирают спасатели.
Спасатели уже достали мужчину из воды. На место происшествия приехали медики скорой помощи и полицейские.