Мужчина спустился по веревке в реку с Большого Москворецкого моста в столице

Мужчина в гидрокостюме решил спуститься в реку по веревке с Большого Москворецкого моста в центре столицы утром во вторник, сообщает Baza .

Изначально очевидцы решили, что мужчина упал в воду.

Предварительно он кинул в реку привязанную к мосту табличку. Возможно, это была политическая акция.

Очевидцы сняли, как мужчина плавает в реке, держась за веревку, свисающую с моста. Мимо проходят теплоходы, а затем его забирают спасатели.

Спасатели уже достали мужчину из воды. На место происшествия приехали медики скорой помощи и полицейские.