Глава Орехово-Зуевского округа проверил ход благоустройства в микрорайоне Лиаз
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В микрорайоне Лиаз проводятся работы по замене ветхих тепловых сетей. Глава округа Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин проверили, как восстанавливают благоустройство территорий после раскопок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В микрорайоне Лиаз проводятся работы по замене ветхих теплосетей. Для понимания масштаба — это более 5 км. Отсюда и не самый приятный вид — практически весь микрорайон в раскопках. Проверил вместе с депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным, как обстоят дела с благоустройством. Без волшебного пинка не обошлось», — сообщил Руслан Заголовацкий.
Восстанавливают тротуары, проезжие части. Затем озеленят территорию. В сквере работы тоже начались — устанавливают детскую игровую площадку по губернаторской программе. Помимо этого в сквере заменят твердые покрытия, установят малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и наружного освещения.
«Поручил решить вопрос с множеством тепловых камер — все они не в лучшем виде. Нужно прийти к единому стандарту, чтобы это выглядело презентабельно», — добавил глава округа.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.