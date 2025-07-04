Глава Орехово-Зуевского округа проверил ход благоустройства в микрорайоне Лиаз

В микрорайоне Лиаз проводятся работы по замене ветхих тепловых сетей. Глава округа Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин проверили, как восстанавливают благоустройство территорий после раскопок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В микрорайоне Лиаз проводятся работы по замене ветхих теплосетей. Для понимания масштаба — это более 5 км. Отсюда и не самый приятный вид — практически весь микрорайон в раскопках. Проверил вместе с депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным, как обстоят дела с благоустройством. Без волшебного пинка не обошлось», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Восстанавливают тротуары, проезжие части. Затем озеленят территорию. В сквере работы тоже начались — устанавливают детскую игровую площадку по губернаторской программе. Помимо этого в сквере заменят твердые покрытия, установят малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и наружного освещения.

«Поручил решить вопрос с множеством тепловых камер — все они не в лучшем виде. Нужно прийти к единому стандарту, чтобы это выглядело презентабельно», — добавил глава округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.