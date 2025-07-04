Все в бункер: в пятницу Москву накроет ураган

С 11:00 до 18:00 пятницы в столице ожидается кратковременный дождь с грозой, порывы ветра усилятся до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Также следует избегать на дороге резких маневров (обгонов, перестроений и опережений).

Гражданам на улице в непогоду советуют быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.