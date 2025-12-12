Прожили в квартире 23 года: арендаторы развели и выгнали на улицу бабушку

В Люберцах пенсионерка оказалась на улице из-за арендаторов, которые снимали у нее квартиру на протяжении 23 лет. Они оформили на пенсионерку большой кредит под залог ее жилья, после чего выписали, сообщает SHOT .

72-летняя пенсионерка Галина Егоровна в 2002 году поселила у себя в двухкомнатной квартире женщину по имени Марина и ее взрослого сына Григория в качестве арендаторов. По словам соседей, жили квартиранты мирно, а в 2017 году пенсионерка прописала их у себя.

Три года назад Григорий попросил Галину Егоровну оформить на себя кредит. Когда женщина выполнила его просьбу, он сразу же заявил, что не сможет отдать долг. Мужчина предложил занять деньги у знакомого.

Пенсионерку доставили в Москву, там на нее оформили новый заем под залог квартиры. Знакомый квартиранта погасил кредит, а потом подал в суд на пенсионерку, потому что та не вернула заем. Галину Егоровну выписали из квартиры еще до того, как суд принял какое-либо решение. Само жилье продали на торгах. Неизвестно, кто сейчас числится владельцем жилья.

Недавно вещи пенсионерки выбросили на улицу, как и ее саму вместе с питомцами — кошкой и собакой. УК потребовала убрать вещи со двора и пригрозила увезти на помойку.

Женщине помогли соседи — они приютили ее пушистых любимцев. Сама она поселилась у знакомой.

