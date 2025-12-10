Семья с ребенком-инвалидом осталась без квартиры «по схеме Долиной»

Семья с 12-летней дочерью-инвалидом осталась без жилья. Женщина купила квартиру за 12 млн рублей, но продавцы пытаются вернуть недвижимость по «схеме Долиной», сообщает Baza .

47-летняя жительница Москвы решила переехать в Жулебино ради комфорта дочери. У ребенка тяжелая форма искривления позвоночника. Девочка не может долго ходить, постоянно носит корсет. Мать решила купить квартиру поближе к поликлинике, которую семье часто приходится посещать.

Женщина собрала все свои деньги и нашла «двушку» в подходящем месте. Продавцы — семейная пара пенсионного возраста. Они решили переехать в Канаду к сыну, а через месяц уже вышли на сделку. Но уже спустя неделю москвичке позвонили из полиции.

Оказалось, что пенсионеры написали заявление в правоохранительные органы. Они уверяли, что продали квартиру под влиянием мошенников. Пара отказалась съезжать и выписываться. Суд по этому делу идет уже два года.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она отдала преступникам свои средства и все деньги с продажи недвижимости. Общий ущерб составил 317 млн рублей. Четырех мошенников задержали, они получили от 4 до 7 лет тюрьмы, каждого оштрафовали на 900 тыс. рублей. При этом покупательница квартиры осталась и без жилья, и без денег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.