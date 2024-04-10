Проводится проверка по факту обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР

СК проводит проверку по факту обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР

Сотрудники следственного комитета России проводят расследование обстрела журналистов бойцами ВСУ на территории ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел ВСУ на территории ЛНР.

В результате обстрела оператор Денис Шум был ранен осколком в ногу, корреспондент Артем Юндас получил контузию.

Российские следователи будут устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ российских журналистов «Вести Луганск».