Захарова прокомментировала атаку ВСУ на российских журналистов «Вести Луганск»

Российская съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел украинских военных во время подготовки телерепортажа в ЛНР, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В результате атаки украинских военных пострадал оператор съемочной группы Денис Шум. Он был ранен в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, данный инцидент расценивается как преступная акция киевского режима. До сих пор под прицел украинских боевиков попадают относящиеся к гражданским лицам безоружные корреспонденты, фотографы и операторы.

Захарова отметила, что на представителей российских СМИ открыта охота, для которой используются различные средства.

МИД РФ потребовал принятия специальных мер и решительного осуждения данной ситуации.

Ранее в районе луганского города Кременная (Северодонецкий район) ВСУ обстреляли российских журналистов. Огонь открыли по съемочной группе «Вести Луганск»