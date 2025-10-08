Проверял мощность: трубу пылесоса достали из задницы жителя Уфы
Трубу пылесоса достали из прямой кишки жителя Уфы
Фото - © Телеграм-канал Baza
В Уфе мужчина проверял мощность всасывания пылесоса, но почему-то использовал для этого свой задний проход, сообщает Baza.
Сначала он делал это аккуратно, а потом испытателя техники «затянуло». Мужчине стало больно.
Пострадавшему пришлось ехать к медикам стоя. Врачи провели мужчине операцию и достали из него трубу пылесоса.
Ранее в Подмосковье врачи спасли 48-летнего мужчину, который попал в больницу с луковицей в прямой кишке. Пациент отказался рассказывать, как 10-сантиметровый овощ оказался в его заднем проходе.
