CNN: самолет American Airlines вынужденно сел из-за поломки туалетов

Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший из Мадрида в американский Даллас, был вынужден совершить незапланированную посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди из-за туалетов, которые вышли из строя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Рейс American Airlines из Мадрида совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке после того, как на борту Boeing 777 перестали работать все туалеты, кроме двух», — говорится в сообщении.

На борту Boeing 777 находились 287 человек, а сам полет обычно длится более 10 часов. Из восьми уборных работали только две.

Самолет благополучно приземлился и после более чем трехчасовой стоянки в Нью-Йорке продолжил следовать до места назначения.

Ранее в международном аэропорту Волгограда произошел инцидент с блокировкой пассажиров в зоне досмотра, едва не сорвавший вылет десяткам людей.

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