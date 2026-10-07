На «Госуслугах» в 2026 году заработает «Зеленая кнопка»

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что на «Госуслугах» в 2026 году появится «зеленая кнопка» для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, сообщает РИА Новости .

Также ведется разработка «красной кнопки», замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов.

«Параллельно на „Госуслугах“ заработает и „Зеленая кнопка“. Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности», — отметил Григоренко.

Ранее на Едином портале государственных и муниципальных услуг запустили специализированный цифровой сервис по жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети», призванный оградить пользователей от киберпреступников и оперативно помочь тем, кто уже столкнулся с атакой.

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