В ботаническом саду Южно-Сахалинска отстрелили медведя

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В ботаническом саду в центре Южно-Сахалинска отстрелили медведя, сообщает ТАСС .

По данным агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ранее медведь посещал территорию ботанического сада.

Хищник проник на территорию учреждения накануне вечером. Ботанический сад закрыли для посещения. Операция по ликвидации зверя шла в темное время суток.

Как уточнили в ведомстве, к операции были привлечены опытные охотники-медвежатники, входящие в состав районной оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Магадане на местном кладбище крупный медведь раскапывает захоронения и уносит человеческие останки в ближайший лесной массив.

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