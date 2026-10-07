Внешний госдолг Украины при Зеленском вырос почти в 6 раз

Внешний госдолг Украины вырос в 5,7 раза с конца мая 2019 года, когда украинский лидер Владимир Зеленский пришел к власти, сообщает РИА Новости .

На конец мая 2019 года внешний долг страны составлял 1308,92 млрд гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к августу 2026 года внешняя задолженность выросла в 5,7 раза.

В информационной справке украинского минфина говорится, что по данным на 31 августа 2026 года «государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов, а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг — 7537,71 миллиарда гривен».

Ранее страны Евросоюза оставили без ответа срочный запрос украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего у западных союзников ускорить передачу Киеву средств из нового кредитного пакета.

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