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На Сахалине задержали мужчину с ножом в руках

Мужчину, который ходил по улицам Долинска с ножом в руках, задержали, сообщает ТАСС .

Перепуганные прохожие сообщили о том, что по одной из улиц города ходит мужчина с ножом в руках.

Сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы задержали нетрезвого 51-летнего жителя Приморского края. Его доставили в отдел полиции.

Нарушитель находится в камере административно задержанных. В отношении мужчины составили административные протоколы.

Ранее в Пресненском районе Москвы 17-летний пациент напал на приехавшую по вызову бригаду скорой помощи. Медиков для юноши вызвала его мать.

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