Российский «Чиполлино» засунул в анус луковицу и едва не умер

В Московской области врачи спасли 48-летнего мужчину, который попал в больницу с луковицей в прямой кишке. Пациент отказался рассказывать, как 10-сантиметровый овощ оказался в его заднем проходе, сообщает SHOT .

Мужчина вызвал скорую помощь домой из-за спазмов и сильных болей в анальном отверстии. Медики решили экстренно отвезти пациента в Егорьевскую больницу, где его передали хирургам.

В итоге врачи поняли, что в заднем проходе мужчины застряла крупная луковица. Далее мужчине ввели общий наркоз, после чего луковицу достали из прямой кишки.

По словам врачей, мужчину спасло оперативное обращение в больницу — в противном случае у него могла разорваться стенка кишечника.

Сейчас пациент проходит восстановление. Вскоре его выпишут домой.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли 40-летнего мужчину, в анусе которого застряла секс-игрушка.

