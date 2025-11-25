Против вампиров: в Омске женщина явилась в суд с осиновым колом

В Омске в Центральном районном суде случился казус: женщина пришла в здание с осиновым колом, его обнаружили сотрудники охраны, сообщает «Царьград» .

Как уточняет новостной Telegram-канал 112, она не хотела отдавать «оружие», мотивируя это тем, что кол — это ее талисман, он помогает при защите от темных сил, например, вампиров.

Несмотря на заверения об отсутствии вампиров в здании суда, женщина отказалась входить в зал суда без осинового кола. Представители власти в итоге конфисковали оружие.

Ранее в Омске также убрали с праздничного баннера у торгового центра «Континент» изображение американского флага: его заметили горожане, которые начали шутить о странном изображении в соцсетях.

Власти города отрицают свое отношение к новогоднему оформлению магазина, а изображение быстро замазали похоже на снег краской.

