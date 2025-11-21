Администрация омского ТЦ замазала флаг США «снегом»

Необычный казус с новогодним оформлением произошел в Омске, где на праздничном баннере у торгового центра «Континент» заметили изображение американского флага, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

Нестандартный элемент декора вызвал оживленное обсуждение среди горожан, которые в соцсетях шутили: «Может, это дом переехавшего в Россию американца?» и предполагали, что «Дед-то наш, возможно, они что-то знают, и Дедушка уже перевешивает флаги за океаном».

Как сообщили в администрации Омска изданию «Подъем», мэрия не имеет отношения к данному новогоднему оформлению.

При этом в торговом центре оперативно отреагировали на внимание общественности — изображение американского флага было замазано «снегом». «Уже исправили — еще вчера. Сам „Континент“», — подтвердили в городской администрации.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет прибыл на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.