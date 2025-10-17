Глава Пентагона пришел на встречу с Зеленским в галстуке в цветах российского флага

Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл на встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. Трансляцию вел канал Fox News.

В Вашингтоне ранее началась встреча Трампа и Зеленского. Главы государств обсуждают конфликт на Украине, мирные переговоры с РФ и поставки новых вооружений Киеву, в том числе — крылатых ракет «Томагавк».

Трамп считает, что удары по территории России приведут к эскалации, и надеется закончить боевые действия «до передачи „Томагавков“».

«„Томагавки“ — очень опасное оружие. Может случиться много плохих вещей. Это большое дело. И они нужны нам самим, чтобы защитить свою страну», — подчеркнул Трамп.

