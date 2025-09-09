Протестующие в Непале хотят сделать премьер-министром рэпера Балендра Шаха

сегодня в 15:15

Протестующие молодые люди в Непале определились со следующим премьер-министром страны. Они просят сделать главой государства рэпера Балендру Шаха, сообщает SHOT .

Музыкант является обычным рэпером из Непала. Он записывает песни и делает клипы.

В 2022 году артист избрался 15-м мэром города Катманду. Пользовался уважением среди молодежи.

После отставки прошлого премьер-министра протестующие требуют сделать музыканта лидером государства.

Протесты молодежи начались в Непале после решения местных властей заблокировать некоторые социальные сети. Митингующие начали устраивать беспорядки на улице и потребовали сменить режим. В период стычек с полицией погибли минимум 14 человек, пострадали сотни людей.

Ранее протестующие напали на улице на министра финансов Непала Прасада Пауделя. Он пытался от них сбежать.