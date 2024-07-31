Протестующие ушли с улиц Каракаса
В столице Венесуэлы закончились беспорядки оппозиции
В столице Венесуэлы закончились беспорядки оппозиции, ситуация нормализовалась, пишет РИА Новости.
«Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль — распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo — периодически доносится с разных сторон», — сообщил корреспондент агентства.
Улица Каракаса по-прежнему патрулируют отряды полиции. Организации и торговые точки пока закрыты, указано в сообщении.
Беспорядки в Каракасе произошли накануне после объявления результатов выборов президента страны. Им повторно стал Николас Мадуро.