Протестующие ушли с улиц Каракаса

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«Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль — распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo — периодически доносится с разных сторон», — сообщил корреспондент агентства.

Улица Каракаса по-прежнему патрулируют отряды полиции. Организации и торговые точки пока закрыты, указано в сообщении.

Беспорядки в Каракасе произошли накануне после объявления результатов выборов президента страны. Им повторно стал Николас Мадуро.