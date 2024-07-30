Власти Венесуэлы раскрыли число пострадавших военных при беспорядках

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Более 20 военных получили ранения при протестах в Каракасе

Более 20 венесуэльских военных получили ранения при столкновениях с протестующими в Каракасе, пишет газета « Известия ».

По данным Минобороны Венесуэлы, при подавлении беспорядков в столице республики Каракасе пострадали более 20 военнослужащих.

В ведомстве указали, что часть ранений были получены после применения манифестантами огнестрельного оружия.

"К настоящему моменту 23 военнослужащих были ранены, некоторые из огнестрельного оружия. Они стали жертвами сегодняшнего насилия и получают медицинскую помощь", - сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Акции протеста происходят в Каракасе после объявленной победы на выборах президента страны Николаса Мадуро.

Российское посольство в Венесуэле не располагает информацией о пострадавших гражданах России.