Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Венесуэле

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Посольство России в Венесуэле призвало не выходить на улицы Каракаса

Посольство России в Венесуэле призвало не выходить на улицы столицы республики Каракаса из-за беспорядков, пишет газета « Известия ».

Дипломаты рекомендуют россиянам соблюдать меры безопасности и избегать выхода на улицу, сообщили изданию в посольстве.

«Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало», — отметили в дипмиссии.

Ранее в Каракасе начались уличные беспорядки оппозиции. Участники протестов вступили в противостояние с полицией после объявления итогов выборов, в которых победил действующий президент страны Николас Мадуро.