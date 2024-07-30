Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Венесуэле
Посольство России в Венесуэле призвало не выходить на улицы Каракаса
Посольство России в Венесуэле призвало не выходить на улицы столицы республики Каракаса из-за беспорядков, пишет газета «Известия».
Дипломаты рекомендуют россиянам соблюдать меры безопасности и избегать выхода на улицу, сообщили изданию в посольстве.
«Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало», — отметили в дипмиссии.
Ранее в Каракасе начались уличные беспорядки оппозиции. Участники протестов вступили в противостояние с полицией после объявления итогов выборов, в которых победил действующий президент страны Николас Мадуро.