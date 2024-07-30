В столице Венесуэлы начались столкновения полиции и оппозиции

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Полиция перекрыла дороги к президентскому дворцу в Каракасе из-за протестов

Полиция Венесуэлы перекрыла дороги к президентскому дворцу в Каракасе из-за протестов, пишет РИА Новости .

Полиция Венесуэлы перекрыла дороги к президентскому дворцу Мирафлорес из-за протестующей оппозиции.

«В центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, у некоторых бутылки с зажигательной смесью, — пишет агентство.

Силовики применяют слезоточивый газ для разгона манифестантов. Резиденцию главы республики охраняют спецслужбы и бронетехника.

Ранее официальный Каракас отозвал послов из стран, которые не признали итоги выборов в Венесуэле.

По итогам голосования, президентом страны повторно стал Николас Мадуро.