В столице Венесуэлы начались столкновения полиции и оппозиции
Полиция перекрыла дороги к президентскому дворцу в Каракасе из-за протестов
Полиция Венесуэлы перекрыла дороги к президентскому дворцу в Каракасе из-за протестов, пишет РИА Новости.
Полиция Венесуэлы перекрыла дороги к президентскому дворцу Мирафлорес из-за протестующей оппозиции.
«В центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, у некоторых бутылки с зажигательной смесью, — пишет агентство.
Силовики применяют слезоточивый газ для разгона манифестантов. Резиденцию главы республики охраняют спецслужбы и бронетехника.
Ранее официальный Каракас отозвал послов из стран, которые не признали итоги выборов в Венесуэле.
По итогам голосования, президентом страны повторно стал Николас Мадуро.