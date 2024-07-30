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Венесуэла отозвала послов из стран, не признавших выборы

Венесуэла отозвала дипломатов из Аргентины, Чили, Перу
Политика

Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминиканская Республика и Уругвай остались без дипломатов Венесуэлы, пишет РИА Новости.

Правительства ряда латиноамериканских стране не признали выборы в Венесуэле.

Каракас принял решение отозвать послов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, пишет агентство.

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом до 2031 года.

Ряд стран, включая Россию и Белоруссию, поздравили Мадуро с победой на выборах.