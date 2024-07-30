Венесуэла отозвала послов из стран, не признавших выборы
Венесуэла отозвала дипломатов из Аргентины, Чили, Перу
Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминиканская Республика и Уругвай остались без дипломатов Венесуэлы, пишет РИА Новости.
Правительства ряда латиноамериканских стране не признали выборы в Венесуэле.
Каракас принял решение отозвать послов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, пишет агентство.
Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом до 2031 года.
Ряд стран, включая Россию и Белоруссию, поздравили Мадуро с победой на выборах.