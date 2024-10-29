Протащившая детей по земле воспитательница из Подмосковья стала фигурантом дела

Во вторник в Сети разошлись кадры из деревни Голубое в Солнечногорске. Случайные очевидцы сняли на видео, как, предположительно, няня частного детского сада тащит по асфальту двух плачущих детей. Трое других идут следом без ее присмотра. Некоторые утверждают, что такое происходит довольно часто. На сомнительные методы воспитания обратили внимание в Следкоме.

«Сообщалось, что воспитатель частного детского сада, расположенного в населенном пункте Голубое Московской области, грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставляет их без присмотра на улице. В настоящее время следователи подключились к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Запланировано проведение осмотра места происшествия, изъятие должностных инструкций и иных следственных действий», — заявили в СК.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного дошкольного учреждения (ст. 238 УК РФ).