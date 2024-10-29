Издеваются постоянно: в Подмосковье воспитательница швыряла детей по земле

Воспитательница детсада в Подмосковье на видео таскала детей по асфальту

В частном детском саду в подмосковной деревне Голубое воспитательница таскала детей по земле, после чего бросила их на ступени. В это время ребята рыдали и кричали. Действия женщины сняли на камеру местные жители, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, в этом садике они регулярно видят подобное отношение к детям. Начальство детского садика уже заявило, что попавшую на видео воспитательницу уволят в ближайшее время.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Издание отмечает, что абонементы в этот детский сад продаются от 19 000 рублей за неполный день и от 22 000 рублей за полный.