Протащил 10 метров и скрылся: самокатчик сбил собаку на поводке в Одинцове
Молодой человек на самокате сбил собаку на поводке в Одинцовском городском округе и скрылся, сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».
Инцидент произошел у «Узла Связи» на улице Маршала Неделина. Девушка гуляла с чихуахуа на поводке. Неожиданно на большой скорости проехал парень на электросамокате, зацепил поводок и протащил собаку по земле около 10 метров.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как самокат сносит животное. Испуганная хозяйка бросила все, что несла в руках, и помчалась за парнем.
Она попыталась остановить молодого человека, однако ему удалось скрыться. В результате инцидента собака получила различные травмы.
