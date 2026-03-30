Москвичка спасала добермана и провалилась под лед Люблинского пруда

Москвичка провалилась под лед, пытаясь спасти своего питомца. Она застряла вместе с собакой в ледяной полынье. Спасателям удалось вытащить их из воды, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел в районе улицы Исаковского утром 30 марта. Очевидцы заметили женщину, которая провалилась под лед вместе с собакой. Неравнодушные жители вызвали спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательной станции «Текстильщики». Они обнаружили женщину и ее добермана в 15 метрах от берега, в ледяной полынье.

Пострадавших удалось поднять на борт судна на воздушной подушке «Славир-6». Затем женщину и питомца доставили на станцию, где им была оказана первая помощь. На место прибыла скорая. Москвичка отказалась от госпитализации. За ней приехали родственники, после чего она отправилась домой.

По словам пострадавшей, она пыталась спасти собаку, которая выбежала на лед и провалилась.

Ранее в Москве на отколовшейся льдине оказалась девочка, которая не могла сама перебраться на берег. По прибытии пожарные в гидрокостюмах с помощью спинального щита эвакуировали ребенка со льдины.

