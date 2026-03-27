Девочку с льдины озера в Москве эвакуировали спасатели

В Москве на озере Черное произошел инцидент, потребовавший вмешательства спасателей. На отколовшейся льдине оказалась девочка, которая не могла сама перебраться на берег, об этом сообщает РИА Новости .

«Спасли девочку на озере Черное… Одна девочка осталась на льдине. По прибытии пожарные в гидрокостюмах с помощью спинального щита эвакуировали девочку со льдины», — сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Предварительно известно, что под лед изначально провалились трое несовершеннолетних. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега.

Всех детей после случившегося передали медикам скорой помощи. Подробностей об их самочувствии пока не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.