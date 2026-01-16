Пропавшую женщину нашли мертвой на балконе съемной квартиры в Екатеринбурге

Пропавшую в Екатеринбурге 45-летнюю Светлану Шаталину нашли мертвой. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили на балконе съемной квартиры, сообщает kp.ru .

По словам сына погибшей Никиты, его мать уехала из Серова в Екатеринбург 26 декабря. Она отправилась в столицу Урала, чтобы сделать перманентный макияж у проверенного мастера. Для этого сняла квартиру на несколько дней.

В последний раз сын разговаривал с ней 28 декабря. Шаталина сказала, что скоро вернется домой, но больше на связь не выходила. Никита обратился в полицию и в поисковый отряд «ЛизаАлерт» 2 января. Тело женщины нашли спустя две недели.

«Мне только что позвонили из полиции и сообщили, что тело Светланы было обнаружено на балконе в съемной квартире. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Я просто в шоке», — рассказала подруга Шаталиной.

Ранее в Шарташском лесопарке Екатеринбурга нашли тело мужчины с пакетом на голове. Предполагается, что погибшим может быть 47-летний житель города, который вышел за хлебом и пропал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.