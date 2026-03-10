сегодня в 23:25

Пропавшую три месяца назад 17-летнюю девушку нашли мертвой в реке в Петербурге

В Санкт-Петербурге в реке Утка спустя три месяца нашли тело 17-летней девушки. Она пропала еще в декабре, сообщает « Фонтанка SPB Online ».

Девушка вышла из дома вечером 3 декабря и не вернулась. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, к поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Тело обнаружили сегодня, 10 марта, у моста возле дома № 15 на Русановской улице.

По информации знакомых, девушка воспитывалась в многодетной благополучной семье, была старшим ребенком и ранее никогда не уходила из дома.

Ранее на фоне потепления тело молодой девушки всплыло из реки вблизи школы в Санкт-Петербурге.

