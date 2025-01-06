Пропавшего российского туриста могли убить грузины и сбежать в горы

Пропавшего без вести на автодороге в Грузии российского туриста могли убить местные жители, а затем скрыться в горах, сообщает SHOT .

В ночь на 4 января неизвестные с оружием похитили россиянина. Девушка, с которой путешествовал мужчина, слышала два выстрела. Инцидент произошел по дороге из Зугдиди в сторону Местии.

Когда мужчину похитили, то девушку оставили вместе с машиной. Иномарку преступников позднее нашли брошенной.

В момент нападения у пары было три телефона. Местные, угрожая им пистолетом, забрали два, а третий россиянка успела спрятать.

«Я просила нас отпустить, не убивать. Когда они уехали, я смогла вытащить телефон и позвонила в экстренные службы, остановила две проезжающие машины. Потом начала полиция подъезжать», — поделилась пострадавшая.

Она назвала инцидент кошмаром и добавила, что по делу работает большое количество человек. Туристке посоветовали не покидать Грузию, пока идет следствие.

Похищенный путешественник отдыхал в Грузии последние пять лет. Ранее конфликтов с местными жителями у россиянина не было.