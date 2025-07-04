Серебряная чемпионка Европы провела мастер-класс для молодежи Балашихи

сегодня в 12:39

Кристина Угарова провела мастер-класс по легкой атлетике для «Центра патриотического воспитания молодежи „Герои Балашихи“. Мероприятие прошло на стадионе „Криогенмаш“ городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Событие собрало десятки юных участников и сотрудников центра. Спортсменка поделилась с собравшимися профессиональными советами, техниками и секретами подготовки, а также провела тренировку на все группы мышц.

Завершился мастер-класс забегом на пять кругов по стадиону, с которым все участники справились успешно. Ребята продемонстрировали выносливость, командный дух и стремление к победе.

Кристина Угарова — пятикратная чемпионка России среди молодежи, серебряная чемпионка Европы, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер высшей категории спортивной школы «Орион» городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.