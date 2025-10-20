сегодня в 14:51

Пропавшего 14-летнего зацепера из Лобни ищут уже восемь дней

Поиски 14-летнего Всеволода из Лобни, который сбежал на сходку зацеперов, длятся уже восемь дней. Волонтеры обследуют территорию возле железной дороги, сообщает «Осторожно, Москва» .

Школьник ушел из дома вечером 12 октября. Сейчас его ищут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Поиски проходят в Подмосковье. Вечером 19 октября они приостанавливались, чтобы добровольцы смогли отдохнуть и набраться сил.

Волонтеры обследовали более 30 километров вдоль железной дороги. Ранее кроссовки зацепера нашли недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления МЖД.

Парень сбежал из дома после ссоры с родителями. Предполагалось, что он отправился на сходку зацеперов которая проходила 14–16 октября в Звенигороде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.