Пропавшего 14-летнего зацепера из Лобни ищут уже восемь дней
Поиски 14-летнего Всеволода из Лобни, который сбежал на сходку зацеперов, длятся уже восемь дней. Волонтеры обследуют территорию возле железной дороги, сообщает «Осторожно, Москва».
Школьник ушел из дома вечером 12 октября. Сейчас его ищут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Поиски проходят в Подмосковье. Вечером 19 октября они приостанавливались, чтобы добровольцы смогли отдохнуть и набраться сил.
Волонтеры обследовали более 30 километров вдоль железной дороги. Ранее кроссовки зацепера нашли недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления МЖД.
Парень сбежал из дома после ссоры с родителями. Предполагалось, что он отправился на сходку зацеперов которая проходила 14–16 октября в Звенигороде.
