Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой

В Смоленске удалось отыскать девятилетнюю девочку, которая пропала два дня назад, сообщает РЕН ТВ . Также задержан подозреваемый в ее похищении.

Утром 24 февраля девочка вышла из квартиры дома на улице Маршала Еременко, чтобы погулять с собакой. Затем животное вернулось во двор самостоятельно, а вот ребенок пропал.

По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело. Ее искали в том числе возле озера Солдатское, где часто тонули местные жители. Параллельно рассматривалась версия о похищении ребенка.

26 февраля школьницу нашли. Она жива. По данным SHOT, девочка находилась в гараже, кричала и звала маму. Вскоре после этого был задержан подозреваемый в похищении девочки.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Также выясняется, применялось ли к ребенку насилие.

