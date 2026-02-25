Детскую перчатку нашли возле озера в Смоленске, где пропала 9-летняя девочка

Возле озера Солдатское в Смоленске найдена детская перчатка, которая может принадлежать пропавшей 9-летней девочке. В этом водоеме неоднократно тонули местные жители, сообщает SHOT .

Пока что этот предмет одежды является единственной зацепкой в деле об исчезновении ребенка. Всего с момента пропажи прошло уже полтора дня, девочка так и не обнаружена.

Ранее следы школьницы и собаки (она пропала во время прогулки с животным) нашли в овраге возле озера.

Ребенок ушел гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко утром 24 февраля. Животное позже самостоятельно пришло домой, а девочка так и не вернулась.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. Также отрабатывается версия, что девочку могли похитить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.