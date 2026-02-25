Могли похитить соседи: новая версия пропажи девочки в Смоленске

В Смоленске правоохранители проверяют соседей семьи на возможную причастность к исчезновению 9-летней девочки, пропавшей 24 февраля. Рассматривается и версия похищения, сообщает сайт MK.Ru .

Школьница 24 февраля ушла гулять с собакой и не вернулась. Животное позже самостоятельно пришло домой.

Девочка жила с матерью. Отец покинул семью в 2019 году после конфликтного развода, однако сейчас отношения между бывшими супругами нормализованы. Его проверили на причастность к исчезновению, мужчина предварительно подтвердил алиби.

По словам знакомых, у ребенка был сложный характер, в школе возникали проблемы с поведением. Учителя жаловались на срывы, с девочкой работал психолог. Мать утверждает, что пыталась решать вопросы спокойно, без давления. В день исчезновения утром между ними состоялся очередной разговор, после которого школьница вышла на прогулку.

Следователи также отрабатывают версию похищения. Известно, что девочка гуляла с собакой каждое утро, но в разное время, поэтому точно определить маршрут сложно. Свидетели сообщили о машине «Жигули» цвета металлик, замеченной на улице в момент пропажи.

В связи с этим проверяется сосед матери, с которым у женщины ранее происходили конфликты. Пока его возможная причастность подтверждения не получила.

