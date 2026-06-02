сегодня в 15:23

«Провокация, бесовщина»: Мизулина об интервью Собчак с Синяком

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила , что направила просьбу в МВД о проверке интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ*.

«Ознакомилась с видео. Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей», — сказала Мизулина.

Она также отметила, что это похоже на насмешку над усилиями властей по защите детей в стране.

Интервью Собчак с Синяком было опубликовано на YouTube 1 июня.

Игорь Синяк — бьюти-блогер, который в 2022 году переехал из России во Францию. Ранее его оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*.

* Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

