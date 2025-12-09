Фото - © model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

сегодня в 14:50

Пропавшая в Москве кубанская модель нашлась в реанимации

В Москве нашли бесследно пропавшую две недели назад кубанскую модель. Она все это время находилась в ГКБ № 1 им. Пирогова, сообщает MSK1.RU .

Девушка провела две недели в реанимации. У нее различные травмы, которые, предварительно, носят криминальный характер.

Сейчас модель находится в сознании, но не разговаривает.

Ранее сообщалось, что девушка перед пропажей поссорилась со своим парнем и съехала от него. Родные модели подозревали, что бойфренд причастен к ее исчезновению.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.