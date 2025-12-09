Стали известны подробности о жизни кубанской модели, бесследно пропавшей в Москве

У кубанской модели Анжелики, бесследно пропавшей в Москве, был парень, с которым она поссорилась прямо перед своим исчезновением. Родные девушки подозревают, что мужчина может быть причастен к пропаже возлюбленной, сообщает SHOT .

33-летняя Анжелика родом из Краснодарского края, она переехала в Москву несколько лет назад. Девушка однажды была замужем, но развелась. В столицу она приехала, чтобы стать профессиональной моделью. Анжелика активно участвовала в кастингах.

У девушки есть 16-летний сын, с которым она почти не общалась. Только в последнее время она начала помогать ему деньгами.

Шесть месяцев назад Анжелика завела роман с неким Дмитрием. Она рассказывала сестрам, что мужчина занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Но фотографиями бойфренда девушка никогда не делилась.

После пропажи модели выяснилось, что девушка рассталась с парнем и съехала от него. Также известно, что в первые два дня после исчезновения Анжелики кто-то читал входящие сообщения на ее телефоне, но не отвечал. Позднее сотовый девушки нашли в ее квартире вместе с неразобранными чемоданами. Там же лежал и ее паспорт.

Родные модели обратились в полицию. Они считают, что Дмитрий может быть причастен к исчезновению Анжелики, так как он до сих пор не объявился и не занялся ее поисками. Девушку ищут уже две недели, но пока ее следы не найдены.

