Пропавшая студентка из Подмосковья до исчезновения искала уролога в Сербии

Пропавшая 21-летняя студентка из Подмосковья за несколько дней до исчезновения искала уролога в Сербии, сообщает 112 .

Кристина хотела срочно попасть на прием к врачу из-за подозрений, что у нее проблемы с почками. Однако затем девушка бесследно пропала.

Ранее стало известно, что 21-летняя жительница Одинцова пропала за границей. В конце февраля девушка обманула родных — сказала, что поедет в Сочи, а сама отправилась в Сербию через Турцию.

Она перестала выходить на связь 17 марта. Родные обратились в полицию. Удалось установить, что в это время жительница Подмосковья находилась в Турции.

