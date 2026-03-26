Может быть похищена: жительница Подмосковья пропала в Турции

21-летняя жительница Одинцова пропала за границей. Родственники боятся, что девушку могли похитить. Она говорила им, что «боялась какого-то мужчины», сообщает MSK.RU .

В конце февраля девушка обманула родных — сказала, что поедет в Сочи, а сама отправилась в Сербию через Турцию. Она перестала выходить на связь с 17 марта.

По словам матери, дочь раньше никогда так не поступала. Девушка всегда находила способ связаться с родительницей. Родные боятся худшего. Они считают, что девушку могли похитить.

«Я очень боюсь, потому что она такая красивая, но немножко наивная, прям хорошая мишень», — сказала мать пропавшей.

Женщина обратилась в полицию. Там, по ее словам, отправили запрос в Интерпол. Также известно, что девушка говорила сестре, что «боялась какого-то мужчины». Она была готова забаррикадироваться дома.

Удалось установить, что в Белграде по карте девушки совершались банковские операции, а 17 марта она в последний раз воспользовалась телефоном, но произошло это в Стамбуле. Где сейчас находится девушка, неизвестно.

Ранее стало известно о судьбе жительницы Уфы, которая пропала три месяца назад в Таиланде. Оказалось, что женщина мертва и похоронена в братской могиле в Бангкоке.

