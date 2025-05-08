Пропалестинские студенты в масках «оккупировали» библиотеку университета в США
Пропалестинские студенты в балаклавах «оккупировали» библиотеку Колумбийского университета в американском Нью-Йорке. Протест устроили десятки человек, сообщает радио Sputnik.
Студенты залезали на столы, стучали по барабанам. Также они носили плакаты, на которых написано: «Забастовка за Газу», «Освобожденная зона». Инцидент произошел в читальном зале библиотеки.
Сотрудники правоохранительных органов провели задержание. Были арестованы 50 человек. Их руки заковали в пластиковые стяжки. Затем правонарушителей посадили в полицейские фургоны.
Ранее в одном из университетов в американском штате Флорида произошла стрельба. Неизвестный стрелял по студентам и преподавателям.