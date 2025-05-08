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Пропалестинские студенты в масках «оккупировали» библиотеку университета в США

Пропалестинские студенты в балаклавах «оккупировали» библиотеку Колумбийского университета в американском Нью-Йорке. Протест устроили десятки человек, сообщает радио Sputnik .

Студенты залезали на столы, стучали по барабанам. Также они носили плакаты, на которых написано: «Забастовка за Газу», «Освобожденная зона». Инцидент произошел в читальном зале библиотеки.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание. Были арестованы 50 человек. Их руки заковали в пластиковые стяжки. Затем правонарушителей посадили в полицейские фургоны.

Ранее в одном из университетов в американском штате Флорида произошла стрельба. Неизвестный стрелял по студентам и преподавателям.