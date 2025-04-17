Убивал студентов и преподавателей: неизвестный открыл стрельбу в университете США

Пять человек погибли во время стрельбы в университете во Флориды

17 апреля в одном из университетов в американском штате Флорида произошла стрельба. Неизвестный, предположительно, из винтовки открыл огонь по студентам и преподавателям, пять человек погибли, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как часть студентов успела забежать в аудиторию, когда началась стрельба, и забаррикадировалась там. Учащиеся заперли двери предметами мебели и спрятались за нее, сев на пол.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия. Злоумышленника, открывшего огонь, задержали. Мотивы его поступка устанавливаются.

Известно, что травмы различной степени тяжести получили еще 4 человека. О дальнейшей их судьбе ничего не сообщается.