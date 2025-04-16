«Промыли трюмы»: продолжаются поиски судна, сбросившего пальмовое масло в Анапе

Судно, сбросившее пальмовое масло в Черном море, могло идти в порт на погрузку

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов предположил, что судно, сбросившее испорченное пальмовое масло в Черном море, могло идти на погрузку в российский порт, сообщает Общественная Служба Новостей .

Инцидент с выбросом пальмового масла у берегов Анапы произошел в начале апреля. На участке Бугазской косы протяженностью около 10 километров обнаружили масляные сгустки белого цвета с прогорклым запахом.

Эколог отметил, что масло было старым, поэтому судно, предположительно иностранное, могло целенаправленно сбросить его, чтобы очистить трюмы перед новой погрузкой.

По непроверенной информации, это судно направлялось в один из российских портов для погрузки, рассказал Пукалов. При этом он исключил версию утечки масла в порту Тамани, так как масло было уже испорченным и старым.

По его словам, экипаж судна, скорее всего, иностранного, «совершил замывку трюма» напротив Бугазской косы в нейтральных водах Черного моря, поэтому масло выбросило на берег на большой протяженности.

Специалист напомнил, что подобный инцидент с пальмовым маслом произошел в феврале 2024 года, но виновника сброса так и не нашли. Это могло быть одно и то же судно, считает эксперт.

При этом эколог отметил, что экологической катастрофы нет, так как этот органический продукт довольно быстро разлагается, уже сейчас его стало заметно меньше.

Подробнее о выбросе пальмового масла в Анапе и влиянии на экологию читайте в материале РИАМО.