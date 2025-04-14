Пальмовое масло на берегу Анапы: откуда оно взялось и как может повлиять на экологию

Новое загрязнение Черного моря в районе Анапы: что могло стать причиной происшествия и чем оно может угрожать экологии курортного побережья – рассказываем в материале РИАМО.

Что за вещество нашли на пляжах близ Анапы

Фото - © РИА Новости

В начале апреля на побережье Черного моря недалеко от Анапы туристы и местные жители стали обнаруживать комки непонятного белого вещества, напоминающего жир. Такие же жирообразные комки (некоторые из них – величиной с кулак) нашли и добровольцы, которые патрулировали побережье в поисках остаточных выбросов нефти после аварии танкеров «Волгонефть».

Белые комки неизвестного происхождения пахли прогорклым жиром, а на ощупь напоминали застывшее топленое сало или мягкий парафин. Необычное вещество было найдено вдоль береговой линии протяженностью около 10 километров – на Бугазской косе между станцией Благовещенской (Анапа) и поселком Волна в Темрюкском районе.

Экологи сообщили, что подобная проблема уже была зарегистрирована в прошлом году: в феврале 2024 года в порту Тамань были обнаружены похожие сгустки белого вещества рядом с местом дислокации компании ЭФКО, которая является крупнейшим импортером пальмового масла в РФ. По мнению экспертов, белый жир, найденный весной 2025 года на анапских пляжах, является именно пальмовым маслом.

Откуда взялось пальмовое масло на берегу Черного моря

Эксперт по госуправлению экологией Илья Рыбальченко и член экологического совета при главе Новороссийска Вениамин Голубитченко полагают, что пальмовое масло, выброшенное на побережье Анапы, могло попасть в морские воды в результате утечки с судна либо незаконного сброса.

Также есть версия, что пальмовое масло могло попасть на берег в результате промывки цистерн неизвестного судна в нейтральных водах.

Точное происхождение «жировых отложений» на берегу Черного моря на настоящий момент достоверно не установлено.

«Азово-Черноморская природоохранная прокуратура проводит проверку, специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет. Источник загрязнения устанавливается Новороссийской транспортной прокуратурой», – сообщили журналистам сотрудники природоохранного ведомства.

В то же время руководство компании ЭФКО заявило, что предприятие работает в штатном режиме и никогда не осуществляло сбросов сырья в акваторию.

Чем выброс пальмового масла может навредить экологии Черного моря

Фото - © РИА Новости

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко отмечает, что в водной среде пальмовое масло создает пленку, которая образуется на поверхности водоема и приводит к снижению уровня кислорода в морской воде. Это явление может оказывать негативное влияние на жизнь морских обитателей. В 2024 году, например, пальмовое масло привело к массовой гибели медуз. Также пленка пальмового масла может оседать на панцирях ракообразных и моллюсков, препятствуя дыханию животных.

«Для маленьких жителей прибойной полосы, например рачков, масло губительно. Оно забивает дыхательные пути, пленка снижает доступ кислорода для живых организмов», – сообщает руководитель природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По мнению экологов, с загрязнением можно эффективно бороться, убирая комки пальмового масла вручную, с помощью перчаток, лопат и мешков. На месте загрязнения работают группы добровольцев.