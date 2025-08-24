Прокуратура заинтересовалась ДТП с несовершеннолетним «таксистом» в Мытищах

Прокуратура Московской области организовала проверку из-за сообщений в СМИ о том, что несовершеннолетний водитель за рулем машины такси марки Huyndai врезался в бордюр и припаркованный Volkswagen в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Подмосковья проверит, как родители подростка соблюдают обязанности. Если появятся основания, будут приняты соответствующие меры реагирования.

Также прокуратура следит за процессуальной проверкой по этому факту. Полицейские уже выяснили, кто был за рулем. Проводится опрос родителей и свидетелей инцидента.

22 августа несовершеннолетний водитель нашел ключи от такси марки Hyundai, сел в нее и начал лихачить по двору на улице Борисовка в Мытищах. В какой-то момент парень потерял управление, врезался в бордюр и стоящий рядом Volkswagen.