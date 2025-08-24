сегодня в 16:21

Несовершеннолетний водитель такси въехал в бордюр и разбил Volkswagen в Мытищах

Несовершеннолетний водитель такси попал в аварию в подмосковных Мытищах на улице Борисовка. Инцидент произошел днем 22 августа, сообщает « 112 ».

Подросток захотел «повыделываться» перед приятелями. Он нашел ключи от такси и начал лихачить по двору.

В какой-то момент водитель потерял управление, въехал в бордюр и стоящий рядом Volkswagen.

Сразу после столкновения молодой человек попытался убежать. Однако его поймал владелец Volkswagen и провел длительную лекцию.